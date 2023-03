Las primeras palabras de Anabel Pantoja tras su separación de Yulen Pereira

La joven de 36 asegura que "son momentos duros" para ella En las últimas horas, se confirmaba su separación de Yulen, el que era su marido hasta ahora

Están siendo momentos muy complicados para Anabel Pantoja. A pesar de los rumores de crisis con Yulen Pereira, no fue hasta el lunes 6 de marzo cuando se confirmó su separación.

Al parecer, la pareja habría roto por decisión del esgrimista y en medio de rumores de infidelidad por su parte, algo que habría descolocado aún más a Anabel, quien no se esperaba este desenlace.

Según contó Kike Calleja, Yulen Pereira llevaría varias semanas intentando explicarle a Anabel Pantoja lo que en realidad sentía, pero esta se encontraba en América acompañando a su tía Isabel Pantoja en su gira.

Al regresar, ella tenía infinitas ganas de ver a su chico, pero este le habría dicho nada más verla: "no te he echado de menos. Ya no siento lo mismo".

Con estas palabras, Anabel Pantoja se ha roto por completo. Y los medios de comunicación (entre ellos la revista Lecturas) que le han esperado en la estación han podido obtener sus primeras declaraciones tras la separación: "son momentos duros". Esto es lo único que ha conseguido decir con la respiración agitada una Anabel decaída y decidida a pasar unos días junto a su madre.