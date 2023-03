¿Por qué Belén Esteban tuvo que abandonar de urgencia Sálvame?

Belén sufrió en directo una bajada de azúcar Una bomba que lleva en el pecho le avisa de este problema de salud

Los espectadores de Sálvame se dieron cuenta ayer del abandono urgente de Belén Esteban. La colaboradora, si bien se suele marchar cuando la actualidad informativa juega en su contra, en esta ocasión se ha tenido que ir del plató por un problema de salud que necesitaba atención médica lo más rápida posible: sufrió una bajada de azúcar y la bomba que lleva en su pecho le avisó.

La separación de Anabel Pantoja y Yulen Pereira ocupó gran parte de la tarde en Sálvame. Como bien sabrás si ves habitualmente el programa, las broncas suelen acrecentarse rápidamente, algo que habría motivado este problema de salud en Belén Esteban: "por favor, ¿me podéis traer un sobre de azúcar?", preguntó la colaboradora al resto de sus compañeros.

"La bomba me pita. No hay problema ninguno, estoy perfecta, pero me está pitando porque me está bajando el azúcar", anunció acto seguido Belén Esteban. Sin embargo, después de continuar defendiendo a Anabel Pantoja, de beberse un vaso de azúcar con agua y de tranquilizarse, la solución más sensata fue abandonar Sálvame: a la vuelta del siguiente bloque de publicidad, la Princesa del Pueblo había desaparecido.