Preocupación extrema por el hijo de Camilo Sesto: "Nunca había estado a este grado de inconsciencia"

Camilín publicó este pasado sábado unas fotos que encendieron las alarmas sobre su preocupante estado El hijo de Camilo Sesto está atravesando un momento muy complicado en su vida

Tras diez meses sin publicar nada en sus redes sociales, Camilo Blanes compartió ese pasado sábado unas imágenes acompañadas de un texto que pone: "Aquí en la casa del rey". En las imágenes se ve al cantante con una peluca que era de su padre Camilo Sesto.

El joven de 39 años preocupó a sus seguidores, ya que en las publicaciones se le ve muy deteriorado y podría estar en un momento muy delicado en sus adicciones a las drogas: "Una gran pena, no sé por qué este chico no pide ayuda...", "Pide ayuda no te acabes la fortuna de tu padre en vicios teniendo un potencial grande", entre otros muchos comentarios.

Tras estas imágenes, Camilín ha publicado unas nuevas fotografías acompañadas de un: "¿Estáis bien?". Lourdes Ornelas ha entrado por llamada al programa 'Fiesta' y ha explicado que su hijo no entiende por qué ha habido tanto escándalo por las fotos que subió: "Tanto escándalo por unas fotos que subí?. Yo estoy bien", le respondió a la madre.

Además, Lourdes ha añadido que está desesperada y que está muy preocupada por el estado de salud de su hijo: "Nunca había estado a este grado de inconsciencia". Ha explicado también que no tiene ayuda, solamente a la novia de Camilín, María: "No tengo a nadie que me ayude con Camilo".

La mexicana ha comentado que al ser adulto, ella no puede inhabilitarlo, y tan sólo es él quien puede decidir tener ayuda. Lourdes se ha sorprendido al ver unas imágenes de Camilín saliendo de su casa con un patinete, con una camiseta de manga larga, calzoncillos y descalzo.

Camilo Blanes con un patinete | Mediaset

Desde 'Fiesta', han cubierto todo lo que ha pasado en la casa del hijo de Camilo Sesto. El reportero explicó que Camilín ha salido de la vivienda en cuatro ocasiones: una de ellas, con una pistola de juguete; una, con un patinete y otra arrancando el cartel que puso el sábado su madre.

El reportero ha comentado que "quiere que le graben, que se le vea. Su actitud es preocupante". Además, ha añadido que "está atento a las noticias que se están diciendo sobre él".