El preocupante mensaje de la madre de Camilín tras conocer el estado actual de su hijo

El hijo de Camilo Sesto ha publicado unas fotografías que han encendido las alarmas entre sus seguidores El cantante llevaba diez meses sin publicar una fotografía

La muerte de Camilo Sesto en 2019 afectó al joven, que se adentró en el mundo de las drogas. El cantante ha tenido varias recaídas, ya que se negaba a tratar su adicción, y ahora, ha crecido la preocupación por su estado de salud entre sus seguidores

Tras diez meses sin publicar nada en sus redes sociales, Camilo Blanes ha compartido unas imágenes acompañadas de un texto que pone: "Aquí en la casa del rey".

Estas fotografías han preocupado a sus seguidores: "Una gran pena, no sé por qué este chico no pide ayuda...", "Pide ayuda no te acabes la fortuna de tu padre en vicios teniendo un potencial grande", "Está claro que te estás matando poco a poco para irte con tu padre", entre otros muchos comentarios.

Desde el programa 'Fiesta' se han acercado a la puerta de la casa de Camilín, y el reportero ha visto que hay un cartel en la puerta escrito por Lourdes Ornelas. La madre del hijo de Camilo Sesto está preocupada por las relaciones que tiene el joven de 39 años y ha vetado la entrada a algunas personas: "Prohibida la entrada a ciertas personas que saben quiénes son".

Además, Lourdes ha escrito que no es lugar de "recreación", y que se abstengan de "entrar o serán denunciados por intromisión a la intimidad y allanamiento de morada. No abusen de la nobleza de las personas que viven aquí".