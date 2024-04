Patri Pérez se derrumba en directo: estos son sus problemas tras convertirse en madre

Patri y Lester, ex concursantes de La isla de las tentaciones, han experimentado recientemente en qué consiste la paternidad. Pero ha sido Patri Pérez la parte que se ha derrumbado en directo en el último vídeo que ha compartido a través de 'Recién nacidos', su espacio en mtmad.

La joven ha hablado sobre los problemas que está teniendo con el padre de su bebé desde que ambos se convirtiran en padres, lanzando así un grito de auxilio como nunca habíamos visto en ella.

La creadora de contenido asegura: "necesito encontrarme. Ser la Patri que era antes". Patri Pérez no puede contener las lágrimas, y sosteniendo al pequeño Río en sus brazos, relata el lado oculto de la maternidad: está muy preocupada por no conectar con Lester durante esta etapa, asegurando que su matrimonio está a punto de romperse. El problema sería que el canario no estaría esforzándose como padre y ella se siente completamente sola y desbordada.

"El otro día tuvimos una bronca que yo pensaba que se acababa la relación", añade la influencer. Patri se siente incomprendida y considera que Lester no está mostrando empatía con la situación, si bien cree que es posible arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde.

Probablemente Patri Pérez revele nuevos datos de esta crisis matrimonial con Lester en una nueva entrada de la serie 'Recién nacidos' que comparte con todos sus seguidores a través de mtmad (Mitele). Hasta entonces, habrá que estar muy pendientes de sus redes sociales.