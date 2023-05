Lester y Patri de 'La isla' se separan: una fuerte crisis ha sacudido su relación

La pareja ha acabado llorando delante de las cámaras Graves problemas en su relación que no parecen ver la luz

Una fuerte crisis sacude la relación de Patri Pérez y Lester Duque, eran de las pocas parejas de 'La Isla de las Tentaciones' que se mantenían estables y felices pero la buena racha ha terminado para la pareja que tras fuertes peleas ha decidido separarse temporalmente.

Ambos lo han contado en su canal de Mtmad: se encuentran en un mal momento en su relación y han decidido tomar distancia. “Nos ha costado mucho construir lo que tenemos y me da rabia que, a veces por falta de comunicación o no sé, por cosas que no cuadran, acabemos así”, contaba Patri en el inicio del vídeo.

Largas jornadas laborales, una falta de comunicación y un problema de entendimiento en las discusiones han desembocado en un problema para la pareja, que no ve la solución.

“Estamos bastante mal, no estamos pasando por un buen momento. No sé cómo acabará la cosa. Yo la semana que viene me voy a Barcelona. Necesito ver a mi familia y amigos y pensar qué vamos a hacer, porque necesitamos ese tiempo de no discutir, de pensar bien las cosas y de ver qué está pasando”, ha añadido Patri.

Discusión ante las cámaras

La conversación parecía calmada pero después de la intervención de Patri, la tensión volvió con las palabras de Lester, dejando claro que la pareja se encuentra lejos de solucionar el problema que absorbe su relación y que tiene a su matrimonio tendiendo de un hilo.

“Creo que no eres una persona que sea conflictiva, pero es verdad que estos últimos días has estado buscándome, muy intensa y me has sacado un poco de las casillas, aunque es verdad que también soy un fósforo y me enciendo rápido”, ha contado Lester.

Una discusión que llegó a un gran nivel de enfado, y terminó con gritos y llantos por parte de la pareja. Ambos asumen que lo hacen todo juntos y eso ha llegado a desgastar la relación. “Se acabó, así no se arreglan las cosas. Lo siento, pero necesito estar tranquilo unos días. No quiero estar contigo ahora mismo durante unos días. Necesito irme a mi casa o para donde sea, porque no puedo con esta situación”, concluía Duque.

“No sé si esto tiene solución”, reconocía Patri delante de cámara. Tres años de romance desde que salieron del reality de República Dominicana, con una boda de por medio y un aborto, la llama del amor se ha visto eclipsada por las peleas, los reproches y ambos han decidido separase después de vivir la mayor crisis de su matrimonio.