Paula Badosa y Juan Betancourt terminan su relación

Los rumores de las últimas semanas toman forma y parecen confirmarse El modelo cubano ya no sigue en redes a la tenista, aunque ella a él sí

Como muchos sabréis, la tenista Paula Badosa y el modelo cubano Juan Betancourt llevaban dejándose ver juntos desde agosto de 2021, por lo que, a partir de ese momento, no se nos hizo extraño ver al modelo acompañando a la tenista en los torneos del circuito de WTA. Ahora bien, hace unos días comenzó a sonar la alarma, ya que Juan no fue visto durante ninguno de los partidos de Badosa en Madrid, algo que se sumaba a sus ausencias en las anteriores competiciones disputadas.

Cabe mencionar que la última vez que Paula y Juan fueron vistos juntos fue en Miami a finales del mes de marzo, aunque luego se fueron juntos a las Bahamas, pero la verdad es que ninguno de los compartió fotos en redes sociales, lo que ya generó dudas entre sus seguidores. A todo esto, aunque de forma algo más anecdótica, hay que añadir que, tras su visita a La Resistencia, la tenista compartió en redes la canción 'Soltera' de Bad Bunny, Daddy Yankee y Lunay.

Pues bien, si todo lo anterior ya nos dejaba entrever que la cosa no iba muy bien entre ambos, parece que lo publicado por la revista ¡Hola! deja las cosas más claras, la verdad. Según afirma el mencionado medio, Paula Badosa y Juan Betancourt ya no son parejas, algo que han corroborado a través de fuentes cercanas a la ya expareja. Al parecer, ambos rompieron a principios de primavera, ya que su relación se había ido enfriando en los últimos tiempos y, al parecer, fue el modelo cubano quien habló con la tenista, provocando así que los dos tomaran caminos por separado.

Por otro lado, las fuentes mencionadas también habrían afirmado que la relación entre ambos es cordial, pero el modelo cubano habría tomado la decisión de tomar cierta distancia, por lo que ya no sigue a Paula en redes sociales, mientras que ella sí que mantiene el follow. De este modo, la pareja ha puesto fin a su relación, una relación que surgió, como bien contó en su día la propia tenista, de la siguiente manera: “No estoy nunca en un sitio parada, no voy a eventos, no salgo. Por suerte existen las redes sociales, y recibí un mensaje suyo”, reveló en una entrevista. “No es que las utilice mucho, pero en ese momento, por el destino o la coincidencia, supongo que estaba más pendiente. Ahí empezamos a hablar y a conocernos”.