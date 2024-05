La nueva vida de Jota Peleteiro: éxito tras éxito en el mundo de los negocios

Ha transcurrido año y medio desde que Jota Peleteiro y Jessica Bueno anunciaron su separación. Y no se puede decir que la vida del que fuese futbolista profesional haya estado exenta de cambios. Desde entonces, dejó de jugar al fútbol, emprendió una aventura en el mundo de los negocios y se convirtió al islam debido a la influencia de su amigo Faisal Buresli, ciudadano de Kuwait que le habría enseñado las bondades de esta religión.

Un cambio de rumbo de 180º que ahora empieza a dar sus frutos. En realidad su aventura empresarial empezó en 2017, con King Jota Galicia SL, un negocio dedicado a la gestión, representación, asesoramiento y entrenamiento a deportistas, y después, al sector inmobiliario. El último año fiscal, según publica la revista Lecturas, registró 22.000 euros de beneficios.

En 2022 abrió otra empresa, Rammalloc Innovation Corporation SL, dedicada a la inversión en innovación en diferentes sectores; después Rammalloc Sports SL, de nuevo dedicada a la representación, pero no solo de deportistas, también de directores y artistas, además de promocionar, publicitar, asesorar y desarrollar actividades de todo tipo.

Su gran éxito se dio en 2023, cuando Jota Peleteiro creó Gro In Desarrollos SL, un negocio dedicado a la tecnología agrícola que nació con el objetivo de revolucionar el sector. La Xunta de Galicia se ha fijado en el proyecto y en menos de un año ya se ha internacionalizado. Por lo que podemos decir que la nueva vida del ex futbolista, desde que se convirtiera al islam y dejara el fútbol profesional, no ha dejado de crecer.