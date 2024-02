La reacción de Jota Peleteiro tras convertirse al islam

Jota Peleteiro ha dado un paso muy importante en su vida. El ex futbolista gallego de 32 años ha decidido convertirse al islam después de que su amigo kuwaití, Faisal Buresli, le mostrase las maravillas y tradiciones de esta religión. Y ahora que ha anunciado que es musulmán, Peleteiro ha reaccionado y ha concedido sus primeras palabras acerca de cómo se siente.

El ex novio de Jessica Bueno asegura que se encuentra en el mejor momento de su vida después de convertirse al islam: "ayer, en casa de Faisal Buresli, estuve a punto de llorar porque su madre me hizo varios regalos y me dio una tarta en la que me daba la bienvenida al islam. Amo a toda su familia".

"Ella me ha dado mucho amor. Y, por supuesto, él ha sido una de las razones por las que he empezado a sentir esto", ha expresado Jota Peleteiro visiblemente emocionado. El ex jugador de fútbol profesional admite que hablar de todo este proceso "le pone la piel de gallina".

"Cuando se lo dije a mis padres, estuve a punto de llorar y no quería porque era un momento feliz", relata Peleteiro en el medio 'Al-Qasab', periódico al que ha concedido una entrevista en exclusiva: "quiero el amor que veo para mi familia. Estar todos juntos, sanos, con sonrisas, con respeto".

En redes sociales, el futbolista no ha parado de recibir comentarios muy emotivos de seguidores que le dan también la bienvenida al islam. Una decisión que no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera a su actual pareja, la modelo Ajla Etemovic, con quien mantiene una relación desde verano de 2023: ha decidido borrarse sus perfiles en redes sociales.