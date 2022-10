La modelo que arrasa en el ring de boxeo, tras triunfar en Onlyfans

Lo habitual es saltar del deporte, a la industria de Onlyfans Pero Astrid Wett rompe la norma con este cambio de vida

Es muy habitual que estrellas del deporte, den el salto a la industria de Onlyfans, un campo en el que la fotografía erótica y la pornografía ocupan todo el protagonismo. Pero rara vez se describe un caso como el de Astrid Wett, una modelo que arrasó en la plataforma de pago, y que ahora es tendencia por subirse a un ring de boxeo y hacerlo muy bien.

Astrid Wett es muy conocida en Reino Unido, donde muchos le llaman 'la Reina de TikTok'. En Instagram supera los 300.000 seguidores, pero en TikTok alcanza los 224 millones de visualizaciones. En resumen, una mujer que tiene claro lo que quiere en el mundo: hacerse notar y triunfar. Por ello, ha sido muy llamativo su salto del modelaje al ring de boxeo, llegando a noquear a Keeley Colbran, otra tiktoker cuya fama viene por el baile y el fútbol.

💪 A win for @AstridWett over Keeley Colbran to continue this eventful night! #SwinglerCherdleys pic.twitter.com/sVpPGUVXCM