MisterChip carga duramente contra Ferran Torres y se queda a gusto

MisterChip ha cargado contra Ferran Torres tras sus últimas declaraciones en una rueda de prensa El comentarista deportivo se ha quedado a gusto en una replica de más de un minuto y medio

Ferran Torres hizo unas declaraciones en la rueda de prensa tras el partido contra Marruecos que no han gustado nada a los periodistas y comentaristas deportivos. Torres habló sobre quien estaba o no en el barco de la selección. Estas palabras han sido replicadas por el famoso MisterChip desde el estadio donde se disputó el partido en Qatar. “Ha hecho un partido lamentable” empezaba diciendo MisterChip a cámara en una emisión desde su propio teléfono móvil y a través de TikTok.

“Le voy a decir una cosa a Ferran Torres” continuaba diciendo con tono de reproche al jugador de la Selección de España. “Cuando tu no habías nacido, eh Ferran, había ya muchos que llevábamos años y años llorando con esta selección. Con pelos en los huevos. Para que me vengas a decir si estamos o no en el barco de la Selección”.

El comentarista continuaba diciendo que “No eres nadie y menos quien para decir que está en el barco o no”. MisterChip además le ha reprochado que sea más humilde y que baje a la tierra y se vea el partido.