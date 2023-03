Esta joven asegura que está siendo acosada por Mauro Icardi

Mauro Icardi vuelve a ser protagonista de una polémica "Este domingo fue la gota que colmó el vaso", denuncia Candela Lecce

Mauro Icardi sigue estando en el centro de la polémica después de que una joven llamada Candela Lecce le acuse de acoso durante las últimas semanas. La chica ha hablado con el periodista Juan Etchegoyen y en esta charla ha denunciado el acoso que vendría sufriendo desde hace varios meses por parte del conocido futbolista.

Por el momento, el aludido no se ha pronunciado acerca de esta historia, pero Candela confirmaría que la situación tendría su origen en octubre de 2022.

Todo comenzó cuando ambos comenzaron a escribirse a través de Instagram; las conversaciones se trasladaron a WhatsApp, pero todo se está volviendo insostenible para Candela Lecce: "este domingo fue la gota que rebasó el vaso. Existe un hostigamiento hacia mi que no sé si es todo show o qué. Me decía frases tipo: 'esto es para los medios, me tienes que entender, ahora estoy en un momento difícil'. Millones de mensajes así, es una violencia psicológica la que ejerce contra mí".

En un intento desesperado de acabar con el presunto acoso al que está sometida, la entrevistada pidió que "Mauro Icardi se borre de mi vida y no me escriba más. Quiero paz y tranquilidad, esa es mi única manera de decir basta. No puede ser que estas dos personas puedan hacer lo que quieran conmigo".