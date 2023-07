Ibai Llanos arremete contra Twitch en pleno directo

El pasado sábado 1 de julio se celebró 'La Velada del Año 3' En un momento dado, Ibai no dudó en cargar contra la plataforma

Tras el gran éxito de 'La Velada del Año 2', Ibai Llanos volvió con una nueva edición que se celebró el pasado sábado 1 de julio de 2023 en el Cívitas Metropolitano de Madrid. La gente que quería seguir el evento lo hizo a través del canal de Ibai en Twitch.

'La Velada del Año 3' enfrentó a doce streamers y creadores de contenido en combates de boxeo: Ampeter vs Abaham Mateo; Samy Rivers vs Marina Rivers; Fernanfloo vs Luzu; Shelao vs Misho; Amablitz vs Mayichi; Coscu vs Germán Garmendia.

Además, el evento contó con varios artistas que actuaron entre combate y combate, entre ellos: Quevedo, Nicky Nicole, Eladio Carrión, Estopa, Ozuna y Feid, entre otros.

El creador de contenidos vasco hizo un récord de espectadores de Twitch. En un momento dado, estaban conectados tres millones y medio de espectadores, e Ibai no dudó en hacer una petición: "A todas aquellas personas que estáis viendo el directo en grupo, abrid cada uno de vosotros el directo en un dispositivo diferente, a ver cuantos podemos llegar a ser".

Los servidores no soportaron tanta audiencia y comenzaron a haber errores. Cuando los espectadores se quejaron, Ibai arremetió contra Twitch: "Una plataforma de más de 300 millones de dólares tienen que estar preparada para un evento así".