Esta famosa, invitada de última hora en 'La Velada del año 3'

Este sábado se celebra el evento en el Cívitas Metropolitano de Madrid 'La Velada del Año 3' empezará a las 18:30 horas

Tras el gran éxito de 'La Velada del Año 2', Ibai Llanos vuelve con una nueva edición que se celebrará el próximo sábado 1 de julio de 2023 en el Cívitas Metropolitano de Madrid. Para quien no pueda, o no quiera asistir, y quiera seguir la ceremonia, lo podrá hacer a través del canal de Ibai en Twitch a partir de las 17 horas.

'La Velada del Año 3' durará unas siete horas y enfrentará a doce streamers y creadores de contenido en combates de boxeo: Ampeter vs Abaham Mateo; Samy Rivers vs Marina Rivers; Fernanfloo vs Luzu; Shelao vs Misho; Amablitz vs Mayichi; Coscu vs Germán Garmendia.

Además, el evento contará con varios artistas que llevarán a cabo varias actuaciones musicales entre combate y combate, entre ellos: Quevedo, Rosario Flores, María Becerra, Estopa, Ozuna y Feid.

En 'La Velada del Año 3', habrá rostros muy conocidos y celebrities. Ibai Llanos informó que Belén Esteban sería uno de ellos: "¿Sabéis quién me ha pedido entradas para La Velada? Belén Esteban (...) Nos pidió entradas y dijimos: 'Hombre pues Belén, sí, estás invitada'".

Además, la excolaboradora de 'Sálvame' escribió en Instagram que está muy contenta de poder asistir al evento: "Sí, voy a 'La Velada' y estoy encantada".