Haaland es tan fan de Cristiano Ronaldo que hasta se compra lo mismo que él

El delantero del Manchester City ha comprado una cámara de crioterapia El precio de este dispositivo tecnológico supera los 50.000 euros según The Sun

Se dice por ahí que Cristiano Ronaldo tiene un secreto muy buen guardado (ya no tanto) para ser tan bueno sobre el terreno de juego: una cámara de crioterapia. También es conocido el fanatismo de Haaland, delantero del Manchester City, hacia el futbolista portugués: "me encantaría algún día conocer y poder entrenar con Cristiano Ronaldo. Me gustaría decirle que gracias a él soy futbolista", dijo Haaland en una entrevista.

Ahora, según recoge el diario británico The Sun, Haaland ha copiado de Cristiano Ronaldo ese secreto tan bien guardado: se ha comprado una cámara de crioterapia a cambio de más de 50.000 euros. ¿No sabes qué son estos dispositivos y qué beneficios supuestamente aportan a deportistas de élite?

¿Qué es una cámara de crioterapia como la que han comprado Ronaldo y Haaland?

La cámara de crioterapia, también conocida como cámara de frío o criosauna, es un dispositivo utilizado en terapias de exposición a temperaturas extremadamente bajas con el objetivo de obtener beneficios terapéuticos y de recuperación para el cuerpo. El individuo se coloca dentro de una habitación cerrada donde se somete a una exposición breve pero intensa al frío extremo.

Los defensores de la crioterapia afirman que el frío extremo ayuda a reducir la inflamación, aliviar el dolor muscular y articular, acelerar la recuperación después del ejercicio, mejorar la circulación sanguínea y promover una sensación general de bienestar. De ahí que muchos consideren que esta cámara es el secreto mejor guardado de Cristiano Ronaldo, y ahora de Haaland.