Erling Haaland, nombrado jugador de la temporada de la Premier League

Haaland, de 22 años, ha marcado 36 goles en 35 partidos esta temporada, rompiendo el récord anterior de 34 en una sola campaña de la Premier League Los jugadores del Manchester City suman ahora cuatro temporadas consecutivas ganando el premio, con Kevin De Bruyne y Ruben Dias anteriormente

Erling Haaland ha sido nombrado Jugador de la Temporada de la Premier League, después de realizar una campaña de debut sin precedentes, en la que ha marcado goles a raudales para que el Manchester City consiguiera su tercer título de liga consecutivo.

Haaland, de 22 años, ha marcado 36 goles en 35 partidos esta temporada, rompiendo el récord anterior de 34 en una sola campaña de la Premier League compartido entre Andy Cole y Alan Shearer, que se había mantenido durante casi tres décadas.

