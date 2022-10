El futbolista Geisson Perea enseña su pene en pleno partido y se vuelve viral

El jugador del Independiente de Santa Fe tuvo un gran descuido Ha sido duramente criticado por ese gesto

Hace poco, un atleta quedó último en una carrera por correr sin calzoncillos y no poder sujetarse el pene. En el mundo del deporte hemos visto en muchas ocasiones situaciones así que llaman la atención. No podemos olvidar la mítica impronta del tocamiento de partes que Michel le hizo a Valderrama hace ya treinta años. Sin embargo, lo que ha ocurrido hoy es algo realmente inédito hasta el momento.

Nos trasladamos a Argentina, concretamente a un enfrentamiento entre el Independiente de Santa Fe y el Jaguares de Córdoba. El partido fue tenso y finalizó con un ajustadísimo 2-1, pero al final de la noche, en lo que se fijaron las redes sociales fue en algo muy diferente.

Geisson Perea empezó a acomodarse el pene mientras los jugadores de su equipo hablaban con el árbitro. El problema es que esto lo captaron las cámaras y rápidamente corrió como la pólvora por las redes sociales. Muchos le acusaban de haberlo hecho a drede como una falta de respeto, motivo por el que el propio jugador ha tenido que desmentirlo en un comunicado.

Geisson Perea whipped his shorts down and got his cock out while stood in the wall defending a free-kick during Santa Fe's defeat to Jaguares last night. pic.twitter.com/1DS3uvF7oQ