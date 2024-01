Frank Cuesta explota contra un streamer y revela su pasado: "Te voy a enseñar lo que eres"

Las polémicas no se detienen en 2024. Frank Cuesta, animalista y presentador de televisión, lleva siendo habitual en varias disputas de X (antes Twitter) durante los últimos meses. Quien fuera conductor de 'Frank de la jungla' salió en defensa de 'TheGrefg', y cuando parecía estar resuelta la discusión, el televisivo ha respondido un ataque sacando el pasado de otro streamer.

La discusión en X (antes Twitter) estaba protagonizada por el propio Cuesta y el creador de contenido Felipe360. El animalista defendió a TheGrefg y acabó llevándose una contestación de Felipe, que lo comparó con una de sus heces, y después hizo un vídeo insultándolo con una canción viral.

Frank Cuesta también respondió con un vídeo, en el que muestra algunos tuits antiguos del usuario. "Tienes razón, en muchos soy un subno**al, pero te voy a enseñar lo que eres tú. Eso es lo que eres tú", amenazaba el animalista antes de que empezaran a mostrarse los mensajes.

En los mismos, se pueden leer tuits como: "Chico. 21. Tímido. Sensible. Sueño en cag***e en el pecho de una niña de 14. Soltero. Llámame" o "La fama en YouTube se debe usar para tirarse a niñas, no a actrices porno. No nos deshonres!!!".

Finalmente, Cuesta zanjaba el asunto con otro mensaje. "Ya sabes Felipe, cada uno ya sabemos lo que somos. Yo soy un sub***al y tú eres lo que eres y siempre lo serás".