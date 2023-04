Las duras palabras de Almudena Cid: "Sólo pido no vivir en tensión"

La exgimnasta ha confesado en una entrevista cómo lo pasó tras su separación con Christian Gálvez La ganadora olímpica se asustó durante ese tiempo, ya que estaba devastada

Tras once años de matrimonio y catorce de relación, Almudena Cid y Christian Gálvez se separaron a finales de 2021. Ahora, la exgimnasta ha concedido una entrevista a la revista '¡Hola!' en la que habla de los momentos más duros que ha vivido en estos últimos meses.

Aunque muchos creían que tenían una relación perfecta, ya que todo empezó cuando Almudena visitó el plató de 'Pasapalabra' y se enamoraron, la exgimnasta ha declarado que no estaba preparada para la relación: "El deporte me había hecho madurar de golpe, pero, evidentemente, era una inmadura en lo que respecta a las relaciones personales".

Almudena ha confesado que ha sufrido mucho por amor, y que su vida dio un giro de 180 grados al separarse del presentador de televisión: "Era tal el dolor que sentía que, un día, camino del teatro, pensé que girando el volante de mi coche acabaría con él. Me asusté muchísimo. Nunca pensé que me iba a encontrar en una situación de tal devastación".

Aun así, la ganadora olímpica ha detallado que ahora se encuentra en otro momento: "Estoy muy bien. Emocionalmente estable, que ya es mucho decir". Almudena tiene una nueva ilusión con el exfutbolista Gerardo Berodia, aunque ella ha confesado que le cuesta decir que tiene una relación.

Cuando le preguntaron sobre qué es lo que pide en una relación comentó que "transparencia y comunicación", además ha añadido que necesita tranquilidad: "sólo pido no vivir en tensión". Almudena ha declarado que ahora está en una relación diferente a la que vivió con Christian: "Me sorprende que me prioricen en algún momento. Sentir que la persona me ayuda de repente en mi caos estructural y que no lo vea como un favor, sino como un acto de amor".