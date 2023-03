Almudena Cid no tiene filtro al explicar cómo se sintió tras romper con Christian Gálvez

La gimnasta asegura que perdió muchos kilos a raíz del divorcio En estos momentos, Almudena afronta su nueva etapa como escritora

Un divorcio nunca es un proceso sencillo: son muchas las consecuencias psicológicas y físicas que tiene en ambas partes de una relación. Acerca de esto ha hablado Almudena Cid en una entrevista con motivo de la presentación de su primera novela, 'Caminar sin punteras'. Y lo ha hecho sin filtro, algo que suele caracterizar a la gimnasta, actriz y ahora escritora.

Las consecuencias del divorcio con Christian Gálvez para Almudena Cid

"Creo que ya lo he superado, pero ha sido un año muy complicado en lo personal. El peor de mi vida", explica Almudena Cid al ser preguntada acerca del proceso por el que ha pasado durante los últimos meses. Es más, asegura que el divorcio y la posterior relación de Christian Gálvez con Patricia Pardo le afectó "incluso en cuanto a la situación física porque perdí muchos kilos, no quiero volver a verme así".

Lejos de apartar el tema, Almudena Cid reflexiona acerca de la relación y lo que ella creía que era, aunque, lanzando un dardo envenenado a su ex marido: "Igual idealicé lo que yo creía que era esa relación, pero tengo claro que me confundió a mí y a todo mi entorno, fue como una bomba".

Sin embargo, en estos momentos se encuentra bien: "Mi familia me observa y me ve en buenas condiciones". Ya puede hablar acerca del tema sin romperse, pero en su momento, lo pasó terriblemente mal: "Se me pasaron opciones terribles por la cabeza".