Almudena Cid, destruida al hablar de Christian Gálvez

Cid asegura que le ha perdonado todo el daño que le hizo Ambos compartieron 15 años de relación

Durante años, Christian Gálvez y Almudena Cid fueron las personas más consolidadas de la crónica social española. La pareja llevaba junta durante 15 años, y fue el 21 de diciembre de 2021 cuando se anunció que habían roto. La noticia fue una auténtica bomba y Almudena Cid quedó realmente devastada.

Almudena no lo superó del todo bien, sobre todo después de que Christian Gálvez comenzara a salir con Patricia Pardo muy pronto. Ahora, Cid asegura estar en uno de los mejores momentos de su vida y ha explicado con sinceridad como se siente al respecto de la ruptura con Gálvez y cómo ha sido capaz de perdonar las afrentas y el daño que le hizo.

"Sí, lo he perdonado. Cuando entiendes que mereces estar en esta vida de una forma sana, ves las cosas de otra manera. Te das cuenta de que lo que ocurre es más normal de lo que pensamos. Ahora me encuentro con mujeres que me dicen que estoy en esta situación. Esto está a la orden del día" explicaba la exgminasta más célebre de nuestro país: "Mi entorno ha sufrido por mí, siempre que alguien ve sufrir a alguien que quiere sufre".