Las duras declaraciones de Alessandro Lequio contra Hiba Abouk: "Es para que te califiquen de muchas cosas y ninguna bonita"

La actriz ha reclamado a Achraf Hakimi diez millones de euros El futbolista del PSG está imputado por una presunta violación a una joven de 24 años

Hiba Abouk está en el foco mediático debido a los rumores sobre Achraf Hakimi, su expareja. El jugador del París Saint-Germain fue imputado a finales de febrero por una presunta violación realizada a una joven de 24 años.

Este pasado lunes se conoció que Hiba ha reclamado diez millones de euros a Hakimi, algo que él no ha aceptado, y que le ha ofrecido, de forma amistosa, dos millones. Tras la negativa del jugador, la actriz quiere poner una demanda contra el futbolista por un delito de fraude y mala administración de la sociedad ganancial.

Ahora, Alessandro Lequio se ha pronunciado sobre la situación a través de una publicación en sus redes sociales: "Se está comportando como la hija de un beduino con rebaño y no como la actriz de éxito, que es lo que era". El ex de Ana Obregón ha comentado que al reclamar los diez millones, está considerando el matrimonio "un negocio, y eso no está bien".

El colaborador de 'El programa de Ana Rosa' ha cuestionado si dejó su trabajo de actriz por exigencias de su marido o porque no tenía ofertas y "se sentía más cómoda, siendo 'señora de'". Lequio ha asegurado que "lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar tal y como hacía antes".

Además, el colaborador ha finalizado la publicación asegurando que pedir una indemnización de diez millones "es para que te califiquen de muchas cosas y ninguna bonita".