Desmentido: Piqué no ha ido a ver al padre de Shakira al hospital

Adriana Dorronsoro asegura que Shakira está muy molesta La colaboradora de El programa de Ana Rosa desmiente la noticia

Shakira y su familia están pasando por días muy complicados debido al agravamiento del estado de salud de William Mebarack, padre de la artista colombiana. El hombre se encuentra ingresado en un hospital de Barcelona a la edad de 91 años, y su círculo más cercano ha preferido guardar silencio y no pronunciarse acerca de la dolencia que le ha llevado a estar en este centro hospitalario.

Nidia Ripoll, mujer de William Mebarack, ha hablado con la prensa, y he aquí la confusión: ante las preguntas de los medios, aseguró que Gerard Piqué había ido al hospital a visitar al padre de familia, pero Adriana Dorronsoro, colaboradora de El programa de Ana Rosa, ha desmontado la noticia: "en el vídeo todos hemos visto que la madre de Shakira dijo que Piqué sí ha ido a ver al padre de Shakira al hospital. Pero esto no es así. La madre está un poco mayor".

La periodista de Mediaset añade que "Shakira está muy molesta con que se esté diciendo en la prensa que Piqué ha ido a ver a su padre porque no solo no ha ido a verle; es que Piqué, directamente, no se ha interesado por la salud de William". Entonces, ¿por qué Nidia asegura que el jugador del F.C. Barcelona sí fue a ver a su marido? Por una equivocación y por una mala elección de sus palabras: "lo que quieren dejar claro es que no ha ido a visitar a su padre ni se ha interesado por la salud de este", sentencia Dorronsoro.