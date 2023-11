Esto es lo que desayuna Isabel Preysler cada mañana para mantenerse joven

La madre de Tamara Falcó, Isabel Preysler, estrenará el próximo 5 de diciembre en Disney+ su reality navideño El programa recibe el título de 'Isabel Preysler: Mi Navidad', y mostrará la faceta más personal de la celebrity

La madre de Tamara Falcó, Isabel Preysler, estrenará el próximo 5 de diciembre en Disney+ su reality navideño. El programa recibe el título de 'Isabel Preysler: Mi Navidad', y mostrará la faceta más personal de la celebrity. En un extracto del mismo, la Preysler ha hecho gala de sus consejos para mantener su aspecto joven.

Mantener una piel sala y una apariencia más joven es el deseo de cualquiera. En este sentido, la socialité ha revelado el desayuno que le ayuda a conseguir su piel sana. "Primero tomo agua caliente con lima y unas vitaminas y después zumo de pomelo, un kiwi, pomelo otra vez y semillas de lino", comienza explicando.

Finalmente, cuando termina de desayunar, Isabel ha explicado que toma "agua de Jamaica", repitiendo el mismo proceso cada día. "Siempre desayuno lo mismo", asegura durante las primeras imágenes de su programa. Además, si hay algo que le molesta, es que la interrumpan mientras desayuna.

"No me gusta que me molesten hasta que no termino. No quiero que nadie me llame y que me cuenten o digan cosas. A veces entran cuando desayuno y no respetan", expresaba con un rostro serio. Sin embargo, la Preysler confiesa que hay alguien a quien les permite interrumpir: "Ahora eso lo hace mis nietos, que se me cae la baba con ellos. Son muy especiales".