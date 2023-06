De debutar en Champions, a ser un sintecho a los 32 años por culpa del alcohol

Jacob Mellis ha explicado su sorprendente historia El exjugador del Chelsea sufre alcoholismo desde hace varios años

No es el primer futbolista conocido que debuta, y que, tras un tiempo en algún equipo, su rumbo cambia totalmente. En este caso, Jacob Mellis, exjugador del Chelsea, ha explicado a 'Mail Sport' cómo se ha complicado su vida por culpa del alcohol: "Paso cada día pensando adónde ir realmente".

El joven de 32 años se formó en las categorías inferiores del Sheffield United, y en 2007 fichó por la academia del Chelsea, convirtiéndose en una de las perlas del equipo. Carlo Ancelotti confió tanto en él, que hizo que debutara en Champios League en octubre de 2010. Después ha jugado en equipos como el Barnsley FC, el Gillingham, o el Southend United, entre otros.

Hace poco más de diez años, Jacob Mellis ganaba unos 9.000 euros a la semana, y ahora, está sin hogar, sin dinero, y sin coche. Los pocos ingresos que tiene, son gracias a sus familiares y amigos: "Solo quieren lo mejor para mí. Intentan ayudarme en todo lo que pueden. Obviamente tienen sus propias vidas. Me consiguen hoteles, o puedo quedarme en su casa a veces".

El año pasado, el británico vivió su retiro como futbolista tras 13 años de carrera, y lo hizo en el Southend tras una lesión en la rodilla mal diagnosticada. Mellis ha asegurado que desde hace varios años sufe de dependencia al alcohol: "A lo largo de mi carrera ha sido algo que me ha causado problemas. Cuando estás bebiendo no tienes el control de lo que estás haciendo".

Cuando tenía solamente 19 años y estaba entrenando con el Chelsea, Steve Holland, el entrenador, lo pilló más de una vez borracho. Además, ha explicado que David Luiz no hablaba demasiado inglés y que cuando entrenaban, le comentaba: "Oye, ¿has estado bebiendo?".

Dermot Drummy, el exgerente de la academia de los 'Blues' le puso un mentor, Ashley Cole, para ayudarle con sus problemas: "Yo era engreído en ese entonces, arrogante. Sentí que debería estar jugando(...) Si no me elegían o me sentía frustrado, simplemente salía a beber. No estás arruinando al Chelsea, te estás arruinando a ti mismo".

Desde que dejó de jugar, el exfutbolista se ha dado cuenta de que se arrepiente de vivir así: "La cantidad de gente que se me acerca y me dice 'Dios mío, ¿qué te pasó?', ahí es cuando me pongo a pensar". Ahora, Mellis ha comunicado que ingresará en la clínica Sporting Chance esta semana para recibir ayuda médica para superar sus problemas con el alcohol.

Además, comenta que el Chelsea le ha ayudado: "Chelsea me ayudó a obtener mis insignias de explorador de Nivel 1 y Nivel 2. Lo hice con ellos y la FA en Stamford Bridge. Creo que es algo que voy a disfrutar. Me gusta ver a los jóvenes, siento que puedo ver el potencial de las personas", ha asegurado.