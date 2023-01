Dani Alves ya ha jugado su primer partido de fútbol en prisión

Dani Alves se habría adaptado bastante bien a la vida en la cárcel Se encuentra en el módulo 13 de la cárcel de Brians 2

Dani Alves se encuentra en prisión provisional después de que fuera acusado supuestamente de haber agredido sexualmente a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de la calle Tuset, en Barcelona. El protocolo ante este tipo de agresiones funcionó muy bien, tanto por parte de la discoteca como de las autoridades que allí asistieron. Mientras se dirime si Dani Alves es inocente o culpable, el lateral brasileño se encuentra acomodándose en la prisión localizada en Sant Esteve Sesrovires.

De acuerdo con La Vanguardia, el futbolista no tiene ningún trato de favor ni se le ha aplicado ninguna medida extraordinaria. Comparte módulo con Coutinho, guardaespaldas de Ronaldinho y portero en el Sutton y el resto de reclusos se muestran curiosos ante lo que significa compartir prisión con un exjugador del FC Barcelona. No obstante, aseguran que con el paso del tiempo esto se irá normalizando.

En cualquier caso, Alves se mantiene meditabundo y no habla mucho por lo que explican en el periódico anteriormente citado. Aseguró haber "dejado al futbolista fuera" de la prisión y que allí simplemente era "uno más". No obstante, la situación emocional que atraviesa no debe ser la mejor, ya que no quiere que su madre "pase por la vergüenza" de visitarle en Brians.

Las mismas informaciones apuntan a que este jueves, Alves disputó su primer partido de fútbol con sus compañeros de patio, siendo la primera vez que tocaba la pelota desde que llegó a la prisión. Y, según las fuentes, "fue tal la expectación que no tardó en correrse la voz. Se asomaron discretamente funcionarios, profesionales externos, personal de la dirección y la totalidad de los reclusos del módulo vecino, que se pegaron al vidrio para no perder detalle".