La drástica decisión que ha tomado Cristina Pedroche sobre su hija

Será Laia la que decida cuando sea mayor

Cristina Pedroche ya ha sido madre, después de haber superado un postoperatorio cargado de problemas que se ha alargado más de la cuenta. Laia, eso sí, ha llegado al mundo sana, aportando a la familia una felicidad plena que Pedroche no compartirá con todos sus seguidores. Tal y cómo la presentadora confirmó durante las últimas horas, no expondrá a la pequeña hasta que crezca y sea ella la que decida qué hacer con su propia imagen.

Una seguidora de Cristina Pedroche le pidió que mostrara a Laia en redes sociales después de haber estado "los nueve meses con el tema de contarnos todo del embarazo". A este mensaje, se le sumó la respuesta de la presentadora, que no dudó en extenderse todo lo necesario para dejar claro que priorizará el respeto a la imagen de su pequeña:

"No creo que haya sido 'pesada' con el tema del embarazo, no he compartido casi nada de ella, ni una sola ecografía. He ido compartiendo las cosas que a mí como mujer me han venido muy bien en el embarazo porque creo que podría ayudar a otras mujeres", empezó explicando Pedroche.

Es consciente de que "levanta mucho odio", y ahora que su meta en la vida "es cuidar y proteger a mi hija (...). No quiero ni imaginar lo que podría ser recibir mensajes feos sobre ella si la expongo. Sé que la mayoría sois adorables y me dais mucho cariño, pero tendrá que ser ella cuando sea mayor la que decida si quiere que se la conozca o no", zanjó la conductora de Password y colaboradora de Zapeando.