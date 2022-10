Confirman la relación entre Iker Casillas y Alejandra Onieva, la ex-cuñada de Tamara Falcó

La joven actriz y el exportero de la Selección parecen estar conociéndose Aun no han puesto "etiquetas" a su relación

Cómo bien dicen en las redes sociales, Iker Casillas "no para, no para". Así es, el ex-portero del Real Madrid no quiere ceder ni un segundo el foco mediático, algo que realmente no busca pero parece que las cámaras sufren una irremediable atracción hacia él. De esta manera, a través del programa Socialité parece confirmarse que Iker Casillas tendría algo con Alejandra Onieva, excuñada de Tamara Falcó.

Una fuente de este programa aseguraba ayer por la tarde que llevan unas semanas conociéndose, sin tener nada serio. Así, el jugador y la actriz podrían estar bastante ilusionados el uno con el otro. Aunque, eso sí, Casillas dice estar cansado de que cada poco tiempo se hable de la "nueva ilusión" que hay en su vida y que luego no resulta ser así.

El problema es que ahora la prensa tiene el ojo echado a la familia Onieva, después de que su hermano, Íñigo, fuera infiel a Tamara Falcó. Esto está dificultando que se puedan conocer más. Aunque según la fuente del programa de Mediaset, ambos hablan todos los días y suelen tener citas regularmente.

Paralelamente, parece que Casillas está cansado de que se le empareje cada día con una mujer, motivo por el que parece que ha puesto un twit en el que asegura ser gay. No obstante, ya ha eliminado ese mensaje.