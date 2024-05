El comentario de Frank Cuesta sobre el caso Daniel Sancho que no ha pasado desapercibido

Si hay una persona conocida en el mundo de la televisión y de las redes que sepa cómo funciona la justicia en Tailandia, esa es Frank Cuesta, también conocido como Frank de la Jungla. El experto en animales salvajes se enfrentó a una situación muy complicada cuando su ex mujer, Yuyee, fue enviada a prisión en 2014, donde permaneció durante 6 largos años hasta que fue liberada.

Ya en su última visita al programa El Hormiguero, el naturalista habló largo y tendido acerca de la situación a la que se enfrenta Daniel Sancho en el juicio que acaba de ser visto para sentencia. Ahora, en una nueva entrevista, el experto ha vuelto a hablar, siendo aún más duro que antes y lanzando comentarios que no han pasado desapercibidos:

"Todo lo que hay alrededor, ese circo, al juez no le importa en absoluto porque no se entera. Hablamos de un juicio en el que se juzga a una persona por asesinar y descuartizar a otra, que en este último delito se puede ver que es solo un año y medio, pero una persona normal no descuartiza a otra y el crimen se comete en la zona más turística de Tailandia", empieza explicando Frank Cuesta, quien señala que "en los últimos años, ha habido tres, cuatro, cinco casos en los cuales se ha dado pena de muerte".

Lo cierto es que el entrevistado se muestra prudente en todo momento a la espera de una sentencia, pero para él es importante pensar que los jueces no se ven afectados por el ruido mediático. Eso sí, para Frank Cuesta, si no se tiene en cuenta en la sentencia la cadena perpetua, "eso es que se ha alcanzado un acuerdo y han comprado al juez o al fiscal". No se entendería en la opinión pública de Tailandia y podría sentar un precedente en la justicia de este país.