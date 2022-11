El comentario de Álvaro Benito sobre Luis Enrique en pleno directo ya se ha hecho viral

Este zasca a Luis Enrique ha sido tendencia: "no tiene sentido" "No tiene sentido llevarse un montón de centrales, y no confiar en ninguno"

Exhibición de buen fútbol en el debut de España en el Mundial de Qatar 2022 después de que todos hayamos acudido a esta cita deportiva con las expectativas por los suelos. Aún así, siempre hay margen de mejora, y a Álvaro Benito se le ha escapado un comentario en la retransmisión de Gol Mundial que no ha pasado desapercibido en Twitter.

El comentarista y ex jugador, pensando que tenía el micrófono apagado, dijo a Carlos Martínez: "no están a tope. Lo que no tiene sentido es llevarse un montón de centrales y no confiar en ninguno". Estas palabras, que la audiencia no tendría que haber escuchado, son claramente un golpe bajo a Luis Enrique y a la formación que finalmente ha escogido para el encuentro de hoy frente a Costa Rica.

Ojo.

🎙Alvaro Benito. (Pensando que no estaba en directo)



No tiene sentido que se lleve centrales y los deje en el banquillo, poniendo un pivote de central.



Si es que no hay por donde cogerlo.. — globalfutbolrm (@globalfutbolrm) 23 de noviembre de 2022

En redes sociales no ha sorprendido tanto el comentario, como sí el hecho de que se haya colado por un micrófono. El ex jugador del Real Madrid debutó con el conjunto blanco el 3 de septiembre de 1995 y se retiró tan solo 8 años después, el 13 de agosto de 2003, mientras formaba parte de la plantilla del Getafe C.F. Una voz muy experimentada la que ha contratado Gol Mundial para comentar este campeonato.