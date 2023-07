Camilo Blanes preocupa a familiares y seguidores con otra extraña fotografía

El hijo de Camilo Sesto está cambiando de género sin el apoyo médico

Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, sigue preocupando a su familia y a todos sus seguidores por el cambio de imagen que está experimentando durante los últimos meses. El joven se hace llamar ahora Sheila Devil y se encuentra en proceso hormonal conseguida en el mercado negro, de ahí que muchos de su círculo más cercano estén asustados.

Hace pocos días, Camilín volvió a liarla bien al publicar una imagen en la que se veía una pistola y un hacha en casa. Él ya negó que se tratasen de armas, sobre todo una pistola que describió como "de juguete". Pero las últimas imágenes de Sheila Devil son aún más preocupantes, llevándonos a preguntar si realmente necesita ayuda psicológica como demandan desde su familia.

En los comentarios de sus publicaciones, algunos usuarios se han mostrado especialmente críticos con el joven, asegurando que no ven necesidad en exponerles: "has perdido la vergüenza" o "¿pero qué filtro es ese?" son tan solo algunos de los calificativos que recibe en Instagram.

No parece que Camilo Blanes esté molesto por estos comentarios, porque no responde a ellos, y cuando sube fotografías, lo hace provocando a sus seguidores. El proceso por el que está transitando no está contando con ningún tipo de supervisión médica y que supone un grave riesgo para su salud.