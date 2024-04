Ayuso se muestra muy crítica con el fichaje de Broncano por RTVE: "No se puede permitir"

Hace unas semanas que David Broncano y 'La Resistencia' están en el foco mediático tras el posible fichaje de RTVE. Hace unos días se filtró que la Corporación ofrecería 14 millones de euros por temporada, estando garantizadas dos de ellas.

Este miércoles, el Consejo de Administración de la corporación pública ha aprobado la contratación de dos años y 28 millones de euros. Por lo que el de Jaén formará parte de la plantilla de la cadena a partir de septiembre.

Tras conocer la noticia, Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado al respecto, y no ha dudado en cargar contra la decisión de RTVE: "Lo que me pregunto es lo que pensarán los profesionales de RTVE que después de toda una vida trabajando al servicio de la información pública, tienen que ver cómo se realizan con el dinero de todos los contribuyentes esas contrataciones millonarias que creo que el ente no se puede permitir en ningún caso".

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado que con este fichaje lo que intentan es "contrarrestar, de manera desleal, las audiencias de las televisiones privada", refiriéndose a Pablo Motos y a su programa 'El Hormiguero'.

Ayuso también ha criticado los "tejemanejes de productoras, de enchufes y de contactos a espaldas de todos los ciudadanos en RTVE".