Amaia Montero hace su primera declaración desde que ingresó en una clínica

La exvocalista de "La oreja de Van Gogh" ha atravesado un duro momento El estrés y la ansiedad han jugado una mala pasada en la histórica cantante

Amaia Montero no ha atravesado el mejor de sus momentos. La artista se encuentra en un auténtico jaque después de que sus problemas mentales sobrevinieran sobre ella sin que pudiera hacer nada. Por ese motivo, tuvo que entrar en una clínica y hoy ha hecho sus primeras declaraciones al medio de Telecinco, Socialité. Además, también ha querido alabar a sus fans, que siempre se han mantenido con ella y ha destacado que el amor lo puede todo.

"No podría decir nada de eso en estos momentos. Ahora mismo estoy recuperándome y no tengo fecha de vuelta" explicaba para Socialité la exvocalista de "La oreja de Van Gogh", por lo que parece que de momento no planea volver a los escenarios en el corto plazo.

Algo totalmente entendible ya que su hermana advirtió hace unos meses que Montero se encontraba en una situación bastante complicada. La cantante no estaba encajando bien algunos cambios de su vida y podría padecer una profunda depresión a raíz de problemas de ansiedad y de estrés que le estaban jugando una mala pasada.

Ahora, Montero, lucha por curarse y volver a los escenarios en un futuro que de momento parece algo lejano pero que todo el mundo desea que llegue.