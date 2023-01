Esto es lo que hace Alberto Chicote en sus visitas de "Pesadilla en la Cocina" según la hija de una propietaria

De acuerdo con las declaraciones a un programa de YouTube, esta es la participación de Chicote en cada programa Lo cierto es que no es la primera persona que asegura algo así

El programa "Pesadilla en la cocina" es un formato que durante años ha dado bastante éxito. Lo cierto es que ha sido capaz de enganchar a los televisores a millones de familias de todo el país. Algo que no es extraño, ya que Alberto Chicote tiene un gran carisma y siempre era llevado a extremos bastante destacables.

Ahora, de acuerdo con la hija de una propietaria de uno de los restaurantes que participaron en el programa, asegura que la realidad tiene muy poquito que ver con lo que vemos en la pequeña pantalla, ya que prácticamente es todo mentira. En una entrevista para un programa de YouTube, la hija de la propietaria del restaurante "La Madrina" asegura que fue la productora la que contactó con ellos y no al contrario cómo suele decirse.

Además, reveló cuál era el papel de Alberto Chicote durante la presentación del programa: "Ten en cuenta que él no está durante todo el programa. No está durante toda la grabación. Viene durante un determinado tiempo. Aparece, me dice cómo tengo que hacer yo mi trabajo, opina de cómo llevo mi negocio, pero viene media hora. Es en plan 'pero este de qué va'".

La entrevistada se mostraba bastante crítica con el programa y con cómo hicieron las cosas con su restaurante en concreto. Algo que en muchas ocasiones han asegurado otros participantes en el programa.