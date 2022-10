Una actriz porno acusa a una estrella de la NBA de ser el padre de su hijo

Lana Rhoades señala a una gran figura de la NBA, aunque no dice quien En redes sociales aseguran que el padre podría ser Blake Griffin

Lana Rhoades es una conocida actriz porno que en el pasado reflexionó sobre la industria para la que ha trabajado durante un año, y que abandonó para centrarse en OnlyFans: "sufrí ataques de pánico, depresión y tendencias suicidas". Ahora, vuelve a ser noticia, pero en esta razón por algo completamente diferente: acusa a una estrella de la NBA de ser el padre de su hijo, aunque por ahora, mantiene el nombre guardado bajo llave.

"Juro por Dios que pensé que los jugadores de la NBA eran hombres bueno. Pero le dije que estaba embarazada y me mandó a la mierda", aseguró a través de TikTok. Una revelación grave que dejaría a su hijo sin padre reconocido, pero los seguidores de la actriz porno no lo iban a permitir, y no tardaron en dar con un posible candidato.

Blake Griffin, algo que opinar al respecto?? pic.twitter.com/TjN6eBjt4r — Pasionbaloncesto (@pasionbaloncest) 3 de octubre de 2022

Buscando fotografías del bebé y de muchos jugadores de la NBA de cuándo eran pequeños, encontraron evidentes parecidos entre el niño y Blake Griffin. Si observas las imágenes, quizás tú también puedas sacar tu propia conclusión pero por ahora, ni Lana Rhoades ni Blake Griffin se han pronunciado.