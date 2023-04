La UEFA ficha a Ancelotti para su nuevo Comité

Según 'AS', el técnico del Real Madrid pasará a formar parte del grupo del Comité de Fútbol formado por 24 personalidades del fútbol El lunes 24 de abril se celebrará la primera comisión en Suiza, con la presencia de Zidane, Figo, Mata o Capello

Carlo Ancelotti se une al prestigioso grupo de entrenadores y exfutbolistas que forman parte del nuevo Comité de Fútbol creado por la UEFA. El entrenador italiano es la última incorporación del nuevo grupo de trabajo que tratará asuntos relacionados con cambios en el arbitraje, de las reglas del juego o modificación de los calendarios, según avanzó 'AS'.

Aleksandr Ceferin, presidente del máximo organismo europeo, aprobó la creación de este nuevo Comité en el Comité Ejecutivo de la UEFA en su último encuentro en Lisboa. El objetivo es tener un grupo independiente al margen de la organización con expertos en el juego que puedan aportar sus conocimientos para mejorar las normas actuales.

Este es el grupo completo de todos los miembros del nuevo Comité de Fútbol de la UEFA:

Philipp Lahm

Ronald Koeman

Luis Figo

Javier Zanetti

Fabio Capello

Paolo Maldini

Zinedine Zidane

Carlo Ancelotti

Jose Mourinho

Gareth Southgate

Rio Ferdinand

Rafa Benitez

Pedja Mijatovic

Rudi Voller

Michael Laudrup

Roberto Martinez

Patrick Vieira

Robbie Keane

Juan Mata

Jurgen Klinsmann

Petr Cech

Esta noticia llega pocos días más tarde del conflicto UEFA-Barça por el 'caso Negreira', con la confirmación de que la reunión entre Laporta y Ceferin dio sus frutos y no habrá sanción al conjunto azulgrana. En España no puede haber sanción deportiva porque los hechos están prescritos y todo indica que la UEFA no actuará si el tema se cierra de forma favorable en la justicia ordinaria.