Royston Drenthe quiere ser... ¡¡el nuevo James Bond!!

Hay jugadores de fútbol con mucho talento pero que no saben enfocar bien su carrera. Un ejemplo palmario es Royston Drenthe, el neerlandés fichado en su día por el Real Madrid como gran promesa y que acabó dando tumbos en equipos como el Racing Murcia.

Una vez retirado de la práctica activa del balompié, el bueno de Royston Ricki Drenthe ahora quiere probar como actor, y ya ha realizado sus primeros pinitos en el mundo de la interpretación.

El exfutbolista, más famoso por sus problemas con la báscula y por sus excentricidades fuera del césped que por su calidad con el balón en los pies, se presentó a un casting para una serie neerlandesa: “Soy de esas personas que es feliz probando cualquier cosa, por eso no tuve problemas para presentar mi nombre para una convocatoria de casting para Mocro Maffia, un drama criminal de los Países Bajos".

Siguiendo los pasos de Vinnie Jones, Drenthe se ve como un 'malo' ideal en la pantalla: "Mi agente me dijo: ‘¿Qué estás haciendo?’. Le pedí que les hiciera saber que estaba interesado y poco después me enviaron un guion y me dijeron que tenía tres semanas para prepararme mi audición”.

Al exjugador le gustó la experiencia, y con la confianza en sí mismo que ya mostraba como jugador, y que pocos más veían, se ha postulado incluso para el papel de James Bond: “Me encantó hacerlo, no voy a mentir. Fue una gran experiencia y algo que no descartaría volver a hacer. Sé que Daniel Craig ha renunciado al papel de James Bond... ¿Es ese el próximo trabajo para mí? Creo que tendría que trabajar un poco mi inglés...”, dijo divertido.

“Siempre tuve ganas de probarlo, pero eso no significa que no estuviera nervioso. Por supuesto que lo estaba. Era la primera vez que probaba algo así. Durante tres semanas estudié y estudié las líneas hasta que pude recordarlas al revés. Y cuando llegó el día de mi audición, el equipo de casting no podía creer que fuera la primera vez que actuaba... Estaban tan sorprendidos de que no hubiera hecho nada como esto antes... Me dijeron que me harían saber si había conseguido o no el trabajo en un par de semanas, y tres días después recibí noticias de ellos y me dijeron que había tenido éxito”, desveló el exmadridista.