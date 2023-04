Este es el nuevo trabajo de Royston Drenthe, ex jugador del Real Madrid

El ex futbolista trabaja en la sanidad, como autónomo En su familia, muchos trabajaban como sanitarios, de ahí su interés

Es posible que Royston Drenthe sea uno de los futbolistas del Real Madrid que más rápido haya caído en el olvido, pero aún tiene una gran legión de seguidores que se interesan por lo que le pasa al que fuera jugador del conjunto blanco. Tras comprometerse con el Racing de Mérida en agosto de 2022, finalmente se marchó a Países Bajos, y ahora se dedica a otro negocio muy diferente al fútbol: trabaja en la sanidad como autónomo.

Royston Drenthe se aventura en el mundo de la sanidad

"Toda mi familia se ha dedicado siempre a la atención sanitaria. Mi tía Helen es enfermera, mi madre mi tía trabajan en cuidados. Hace varios años ya pensaba... ¿Por qué no me formo y hago cursos y veo lo que me aporta?", ha empezado explicando al medio Nos. Así fue como comenzó a educarse en el terreno de la salud, algo que le ha ayudado a ser mejor persona.

"Ahora veo otra cara del mundo. Me ayuda a ser mejor persona en esta sociedad. Siempre he estado acostumbrado al glamour en el fútbol, pero esto es lo que yo buscaba definitivamente". De esta forma, se ha alejado casi por completo del fútbol y ahora se dedica en cuerpo y alma a la salud, un terreno completamente diferente, pero que también puede ser de utilidad en el ámbito deportivo.