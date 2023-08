Messi da un nuevo gol al Inter de Miami y el público enloquece con el argentino

Antes de la llegada de Messi, acumulaba un desastroso balance de once partidos seguidos sin ganar Los aficionados que llenaron el Red Bull Arena no dejaron de corear su nombre

Lionel Messi, que comenzó este sábado como suplente, debutó en la MLS con un gol en el minuto 89 y el Inter Miami sumó su novena victoria en nueve partidos con el astro argentino al vencer a domicilio por 0-2 al New York Red Bulls.

Messi entró en el minuto 60 para cumplir el deseo de los miles y miles de seguidores que llenaron el Red Bull Arena y no dejaron de corear el nombre del 10 albiceleste durante toda la noche.

El estadio de Harrison (Nueva Jersey) parecía ser el DRV PNK del Inter Miami.

Tras conquistar la Leagues Cup y clasificarse para la final de la Copa US Open, el conjunto de rosa regresaba este sábado a la MLS, donde, antes de que llegara Messi, acumulaba un desastroso balance de once partidos seguidos sin ganar (ocho derrotas y tres empates) y estaba hundido como colista de la Conferencia Este.

Ahora con una dinámica completamente distinta, el Inter Miami rompió su mala racha gracias a un gol del paraguayo Diego Gómez en la primera parte y al de de Messi ya en la recta final.

Este es el undécimo tanto de Messi en nueve partidos con el Inter Miami.

For his first regular season goal for the club 🎉



Cremaschi ▶️ Messi!#RBNYvMIA | 0-2 pic.twitter.com/jyzfCqMKwQ