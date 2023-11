Henry Kissinger, el rey de los 'chanchullos' futbolísticos

El ex secretario de Estado, fallecido a los 100 años, fue la pieza clave para que Pelé dejase el Santos y firmase por el Cosmos de Nueva York Amigo de Videla (y de otros dictadores sudamericanos), la soprendente visita de Kissinger al vestuario de Perú en el Mundial de 1978, antes de un choque decisivo ante Argentina, desencadenó muchos rumores de conspiración

La muerte a los 100 años de edad de Henry Kissinger, diplomático y ex secretario de Estado, figura clave en la Guerra Fría y Nobel de la Paz invita a repasar su relación con el mundo del deporte, que fue larga y nutrida. Y no siempre del todo limpia, como ocurrió con su carrera política.

El paso del tiempo ha servido para situar a Kissinger en una dimensión más controvertida: más cerca de Maquiavelo que de Nelson Mandela. Amigo de dictadores como Pinochet o Videla, furibundo anticomunista, sus movimientos conspiratorios afectaron también al mundo del fútbol.

Un buen ejemplo fue lo sucedido en el Mundial de 1978, disputado en Argentina: en la liguilla previa a la final, la selección anfitriona necesitaba ganar por al menos cuatro goles de diferencia ante Perú, que ya estaba eliminada del torneo.

El partido se iba a jugar en la ciudad de Rosario. No era una semifinal como tal, pero en la práctica sí lo fue. Brasil y Polonia habían jugado horas antes y por lo tanto, los argentinos jugaron con la ventaja de saber qué resultado necesitaban para acceder a la final.

Pelé, en su etapa en el NY Cosmos | NY Cosmos

Horas antes del arranque del partido, Kissinger visitó el vestuario de la selección peruana. "Parecía que venía simplemente a saludarnos", recordaría años después Héctor Chumpitaz, el capitán de Perú, en palabras que el periodista de 'The Guardian' Jonathan Wilson recoge en su reportaje 'Peru, Pelé and Grimsby: Kissinger and his curious football links'.

"Pero también nos dijo que esperaba ver un buen partido, y que la expectación del público argentino era impresionante. Nos deseó suerte y se fue. Y nos quedamos mirando unos a otros, diciéndonos, '¿no debería haber visitado el vestuario de Argentina? ¿Por qué nos ha deseado suerte?".

"¿Nos presionaron? Presionaron a nuestro gobierno. Y nuestro gobierno, a nuestros dirigentes. Y nuestros dirigentes, a nuestro entrenador", comentaría tiempo después otro jugador peruano, José Velásquez.

Uno de los partidos más sospechosos de la historia de los Mundiales

Efectivamente, Argentina ganó por cuatro goles de diferencia. 6-0, en concreto. En el palco, el general Videla, el dictador que gobernaba el país. Nunca quedó claro el papel de Kissinger en aquel extraño partido que daría acceso a la final a la selección anfitriona. Pocos días después -obviamente con Videla en el palco, pero con Kissinger ya de vuelta a EEUU-, Argentina conquistó su primer Mundial. A pocos metros del estadio Monumental, donde se jugó la final, miles de argentinos eran torturados en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada).

Años después, se supo que el gobierno argentino había entregado 35.000 toneladas de cereal a Perú, así como numerosos paquetes de armas. Con la intermediación de Kissinger, se supone. Kissinger también participó entre bambalinas en numerosos movimientos de la Operación Cóndor.

Menotti, Cruyff y Pelé | -

Kissinger fue un gran aficionado al fútbol. Nacido en Alemania, emigró a Estados Unidos junto a su familia a los 15 años, huyendo de la barbarie nazi, en 1938.

Sus relaciones con Joao Havelange, presidente de FIFA entre 1974 y 1998, también darían para un libro: Kissinger puso de su parte para que Havelange -también amigo de la dictadura brasileña, y ferviente anticomunista- accediese al cargo de presidente, pero Havelange acabó peleado con Kissinger. El brasileño le acusó de haber amañado el partido que Brasil perdió ante Holanda en el Mundial de 1974.

El día que Pelé dejó el Santos

Kissinger también fue clave para que uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol abandonase su club de toda la vida para incorporarse a un equipo prácticamente recién creado. Campeón del mundo en 1970 por tercera vez, Pelé era la imagen de Brasil en el mundo. Era inconcebible que 'O Rei' dejase su país, y mucho menos para jugar en un país como Estados Unidos, sin tradición, pero Kissinger lo logró.

"Pelé dio un golpe muy duro a toda su gente cuando anunció que dejaba el país para fichar por un club de nueva creación, en una liga que apenas tenía siete años. Hablo del Cosmos de Nueva York y la NASL, la North American Soccer League, un intento de relanzamiento del fútbol profesional en Estados Unidos, una iniciativa con aires muy de hoy: 'show', las mejores estrellas, agitación, marketing y fuertes inversiones de las que se esperaba obtener retorno", explica el periodista Alfredo Relaño en su libro '365 historias del fútbol mundial'.

Beckenbauer y Pelé, juntos en el Cosmos | -

"La afición de Henry Kissinger al fútbol estuvo detrás de aquel empujón. El Cosmos era una creación de la Warner Communications, formidable empresa de comunicación propietaria, entre otras cosas, de los derechos de las películas de Walt Disney. Para el aficionado brasileño fue una traición en toda regla que Pelé les dejara para irse al mundo rico, a lucrarse en la tierra de los gringos, siempre acusados de abusos en la mitad sur del nuevo continente", abunda Relaño.

Kissinger siempre fue un gran admirador de Beckenbauer: la semifinal entre Italia y Alemania de México'70 le marcó profundamente. Años después, Beckenbauer también acabó jugando en el Cosmos de Nueva York. Kissinger también fue nombrado socio de honor del Bayern de Munich y del Furth Greuther, el equipo de su ciudad natal.