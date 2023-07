Dani Olmo: "Tuve ofertas, pero valoré el esfuerzo del Leipzig por renovarme"

Dani Olmo estuvo presente en la inauguración de la cuarta edición de su campus deportivo y solidario en Terrassa El centrocampista también respondió a las preguntas de los medios donde, además de valorar este último año, reconoció que recibió ofertas de clubes españoles

Dani Olmo estuvo presente en la inauguración de su campus deportivo y solidario en Terrassa, Barcelona. Todos los beneficios irán destinados a la Fundación AFANOC, que ofrece atención psicosocial a los niños y adolescentes con cáncer y a sus familias.

Durante la mañana del martes 4 de julio, Olmo se ejercitó como un monitor más y pudo conocer a los niños y niñas que participarán en esta cuarta edicion de su campus solidario. Además, el terrassenc también respondió a las preguntas de los medios donde, además de valorar este último año, ha reconocido que recibió ofertas de clubes españoles.

"Ha sido un año muy bueno a nivel personal como colectivo", decía el centrocampista quien esta temporada ha ganado la Nations League con la selección española y la copa de Alemania con el Leipzig. "También estoy contento por la renovación. Tenemos mucha ambición para el año que viene, queremos hacer grandes cosas", aseguraba Olmo.

Dani Olmo, que estuvo en el FC Barcelona entre 2007 y 2014, habló a cerca de la situación del club catalán. Sobre si ve al Barcelona capaz de luchar en todas las competiciones, Olmo lo tiene claro: "Siempre está alli, compitiendo por todo". Además, reconoció tener a buenos amigos en el club azulgrana como Pedri, Eric o Ferrán, y quiso desearles "lo mejor siempre".

El verano pasado, Olmo sonó como posible fichaje del club azulgrana entre otros. "Muchos equipos se interesaron porque solo me quedaba un año de contrato", reconoció el catalán, a lo que añadió que lo que él valoró fue "el esfuerzo" de su club por retenerle. "Es un proyecto en el que creo y con el que podemos conquistar objetivos ambiciosos entre todos", apuntó.

Aun así, Olmo no cierra las puertas a los clubes españoles y recordó que siempre ha dicho que volver a España es algo que le gustaría. "Siempre lo he dicho, pero ahora no tiene mucho sentido hablar de equipos, porqué acabo de renovar", aseguró. Además, el centrocampista dijo que el próximo año estará "al cien por cien" en el Leipzig y después "ya veremos que pasa".