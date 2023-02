El PSV quiere atar a Xavi Simons

El conjunto neerlandés estaría preparando un nuevo contrato para dejar sin efecto la cláusula de recompra del PSG El jugador es clave en los esquemas del PSV, equipo con el que tiene contrato hasta 2027

Xavi Simons se ha convertido en una pieza clave en los esquemas de Ruud Van Nistelrooy en el PSV. Tanto, que el conjunto neerlandés está preparando un nuevo contrato para que el jugador continúe en sus filas la próxima temporada.

Simons llegó a la disciplina de los de Eindhoven el pasado verano ante la falta de minutos en el PSG y en su nuevo club ha encontrado la continuidad necesaria para explotar sus cualidades. Un rendimiento que incluso le valió la convocatoria para el Mundial de Qatar con Países Bajos. Eso era probablemente lo que esperaban los parisinos, que se guardaron una opción de recompra de 12 millones por el jugador.

Según apuntan medios neerlandeses, el PSV estaría intentando convencer a Simons para firmar un nuevo contrato en el que esa cláusula de recompra dejara de tener efecto. Por el momento, se desconoce si han llegado a un acuerdo aunque parece que la voluntad del jugador pasa por quedarse en el equipo. "Para ser honesto, no está en mi cabeza irme. Me siento bien aquí y me acabo de instalar. Creo que se nota en el campo", apuntó en unas declaraciones el pasado mes de octubre. Tiene contrato hasta 2027.