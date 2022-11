Preocupa el estado de salud de Pelé: nuevo ingreso hospitalario

La leyenda del fútbol fue ingresado en un hospital de Sao Paulo al no responder a la quimioterapia El brasileño, de 82 años, está siendo evaluado del cáncer de colon que padece

Preocupación en Brasil por la precaria situación de salud que atraviesa Pelé. El legendario futbolista, para muchos el mejor de todos los tiempos, fue ingresado de urgencia en un hospital de Sao Paulo tras una visita no programada. Edson Arantes do Nascimento padece un cáncer con metástasis y, según informa 'ESPN', no responde al tratamiento de quimioterapia que está recibiendo.

El exjugador, que ya fue ingresado de urgencia hace algunos meses, se encuentra en el hospital Albert Einstein sometiéndose a una evaluación profunda. Los médicos están tratando de averiguar en qué estado está afectando el cáncer de colon por el que fue operado en el mes de septiembre.

Kely Nascimento, hija del astro brasileño, salió al paso de las informaciones a través de las redes sociales. "Hola amigos. Mucha alarma en los medios hoy con respecto a la salud de mi padre. Está en el hospital regulando la medicación. Algunos de mis hermanos están visitándole en Brasil. Ahora hay una emergencia o una nueva predicción terrible. Estaré allí para Año Nuevo y prometo publicar algunas fotos. ¡¡Realmente y verdaderamente, apreciamos la preocupación y el amor!!".