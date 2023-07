Pogba y Memphis lideran el apoyo a Mendy

Paul Pogba y Memphis Depay ofrecen apoyo a Benjamin Mendy después de que el futbolista fuese absuelto de los cargos de violación e intento de violación Declarado no culpable de la violación de una mujer de 24 años en su mansión de Cheshire en 2020 y del intento de violación de otra mujer

Paul Pogba y Memphis Depay se encuentran entre los futbolistas que han ofrecido su apoyo a Benjamin Mendy después de que el exjugador del Manchester City fuera declarado no culpable de violación e intento de violación.

Mendy, cuyo contrato en el City expiró el 1 de julio, se echó a llorar cuando se leyeron los veredictos de no culpabilidad el viernes por la tarde. El joven de 28 años fue declarado no culpable de la violación de una mujer de 24 años en su mansión de Cheshire en 2020 y del intento de violación de otra mujer dos años antes.

Se produce después de que fue absuelto de seis violaciones en un juicio anterior en enero. El excentrocampista del Manchester United Paul Pogba, excompañero en la selección internacional francesa, publicó una imagen de Mendy sonriendo en una videollamada en Instagram, pidiendo que se 'limpie' el nombre del futbolista tras el veredicto del viernes.

Junto a la imagen, Pogba escribió "Alhamdulillah", que significa "alabado sea Dios" en árabe. "Muy feliz por ti hermano... todas las personas que hablaban mal de ti ahora quiero verlas limpiando tu nombre" añadió el futbolista francés.

Por otro lado, el delantero del Atlético de Madrid Memphis Depay también compartió su apoyo en un extenso mensaje que Rio Ferdinand, Jack Grealish, Antonio Rudiger y Marcos Alonso, entre muchos otros futbolistas, aplaudieron sus palabras.

Benjamin Mendy



All cases dismissed.

So what are we doing now?

Who is going to help this brother heal?

Who’s going to be Responsable for the damage on he’s name?

How he’s going to have he’s career back?

Many years of investment to become a professional football player…. Now… pic.twitter.com/84kxF77RgY