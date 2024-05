Pinto da Costa, adiós al ‘rey dragón’ del Oporto

Este 28 de mayo se producirá un hecho histórico en la freguesia de Campanha. Lo que en otros clubes es el pan nuestro, en Do Dragao será un terremoto. André Villas-Boas, quien ya tomó posesión del cargo el día 7, se convertirá en el máximo dirigente del Oporto, poniendo fin de este modo a la era más longeva de un presidente en el fútbol europeo.

A punto de cumplir 84 años, Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa dejará un trono que ha defendido con su vida, con 42 años concretamente, y al que se ha aferrado hasta el último segundo. El ya exdirigente cumplió su palabra de sentarse junto a Sérgio Conceiçao en la final de la Taça contra el Sporting CP, su último servicio para la causa, pese a haber perdido los comicios por un amplio margen. 5.224 votos por los 21.489 de Villas-Boas. Ambos, presidente y expresidente, acabaron levantando el trofeo en el palco de honor, en un gesto para limar asperezas y aunar presente y pasado.

Pinto da Costa es portista de cuna, socio desde los 16 años, a los 40 ya mandaba en los fichajes del Oporto como director deportivo, donde se labró una fama, y merecida, de negociador severo. Ese carácter duro y los grandes resultados económicos le permitieron acceder a la presidencia en 1982, prometiendo a la afición un equipo fuerte en Europa. Y lo cumplió. Cinco campañas después, en 1987 y en el Prater de Viena, los ‘dragones’ churrascaban a todo un Bayern de Múnich para alzar su primer título continental. Nada más y nada menos que la Copa de Europa. Un alegrón inmenso que enjugaba las lágrimas de la derrota sufrida ante la Juventus en la Recopa un año antes.

Hasta el último euro

Cuentan los que han tenido que sentarse en torno a una mesa para negociar que es un hueso duro de roer. Exige hasta el último céntimo, juega con las prisas y tensa la cuerda hasta el final. Presidentes como Florentino Pérez o Al-Khelaïfi han tenido que pasar por el aro, sucumbir al noble arte del mercader luso. Comprar barato y traspasar caro. Así de sencillo. Militao, Luis Díaz, James, Vitinha son algunos de los ejemplos de futbolistas que se han revalorizado tras pasar por su Oporto. “Laporta me dijo un día que vendía muy caro, pero me compró a Deco y fue campeón. Con el Madrid y Pepe y con el Atlético y Falcao sucedió lo mismo... Caros son los jugadores que se fichan y no juegan”, afirmaba Pinto da Costa en una entrevista.

Un legado incalculable

Bajo su tutela, el Oporto se ha sacudido el papel de eterno segundón en Portugal, sumando 23 trofeos ligueros de los 30 que lucen en el museo, 16 Taças de las 20 que tiene el club y 21 Supercopas. Las joyas de la corona, no obstante, son las dos Champions League y un estadio moderno como Do Dragao que sustituyó al vetusto Das Antas para gozo de los portistas. El legado de Pinto da Costa presiona a un Villas-Boas que tendrá todas las de perder en una comparativa con su antecesor.

Dio el mando a Mourinho

42 temporadas dan para muchos entrenadores. Y Pinto da Costa los ha tenido de todos los gustos, con libretos de un amplio espectro, de más ‘amarrateguis’ a verdaderos revolucionarios del fútbol. A pesar de su corta estancia, apenas dos años y medio, destaca el nombre de José Mourinho por encima del resto. El de Setúbal fue el artífice de la segunda Champions blanquiazul en 2004 con una generación que lideraban los Deco, Carvalho, Vítor Baia, Maniche y compañía.

Artur Jorge, en dos etapas, Bobby Robson, Lopetegui o el actual Sérgio Conceiçao son algunos de los técnicos que han dejado poso en Das Antas y Do Dragao.

Mayores ventas

1. Otàvio (Al-Nassr) 60 millones

2. Hulk (Zenit) 55

3. Militao (Real Madrid) 50

4. Luis Díaz (Liverpool) 45

5. James (Mónaco) 45

6. Vitinha (PSG) 41,5

7. Mangala (Manchester City) 40

8. Falcao (Atlético) 40

9. Fábio Silva (Wolverhampton) 40

10. André Silva (Milan) 38

Palmarés

23 Ligas

16 Taças

21 Supercopas

2 Champions

2 Intercontinentales

2 UEFA

1 Supercopa de Europa

1 Copa de la Liga