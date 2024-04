¿Qué está pasando en el Oporto?

En la rueda de prensa previa al duelo ante el Vitoria Guimaraes, de la vuelta de las semifinales de la Taça de Portugal, Sérgio Conceiçao soltó la bomba: "Para trabajar en el Oporto no basta con tener contrato, es necesario más". Esas palabras venían a raíz de la decisión que había tomado de apartar a Toni Martínez, Jorge Sánchez, André Franco e Iván Jaime de la dinámica del primer equipo. Otra vez Conceiçao, otra vez una nueva polémica tras Arteta y el suceso con un colegiado.

El preparador luso tomó una decisión polémica que no hacía más que evidenciar la crisis que sufre el equipo en lo deportivo (fuera de los puestos Champions) y el escaso tacto de un técnico que ha apartado a futbolistas que ni siquiera tenían un rol clave en la mala dinámica del equipo. Dicho de otro modo, no eran titulares indiscutibles y ni mucho menos los culpables de los malos resultados cosechados hasta la fecha. Se trata de cuatro futbolistas que han ido entrando y saliendo del equipo y cuyos roles han sido gestionados única y exclusivamente por Conceiçao.

El caso de Toni Martínez

Los tres habían tenidos sus momentos dentro del equipo, pero el caso más significativo es el de Toni Martínez. El delantero, que venía de una gran pasada temporada, apenas ha contado con minutos esta campaña pese a cerrársele las puertas de salida el pasado verano. Taremi, que se marcha a final de temporada, Evanilson, e incluso Danny Namaso han tenido más protagonismo que un Toni que ha visto como su rol de delantero suplente, que tan bien le fue al Oporto la temporada pasada, ha quedado reducido a la nada.

De ser el jugador número doce o trece y venir de cuajar su mejor año en Portugal, a no tener nada de protagonismo en un Oporto que no ha ido precisamente sobrado de gol. Apuntaba Conceiçao que los cuatro que apartaba no tenían nivel para estar en el club, pero siempre se le ha cerrado la puerta a un traspaso en estas cuatro temporadas que lleva en Do Dragao. Cosas del preparador portugués.

Toni Martínez, delantero del Oporto / EFE

Ahora, a Toni no le queda otra que apretar los dientes. Las elecciones a la presidencia el próximo 27 de abril pueden cambiar el futuro del Oporto y el español no piensa rendirse tan fácilmente. Sabe que tiene el apoyo del club y del vestuario para revertir una situación que, para muchos, es injusta.

La idea de Toni Martínez, por el momento, es la de seguir trabajando para volver a ser el jugador que fue para el Oporto, pero veremos qué decide el futuro.