"Todas las noches íba al McDonald's con Cristiano"

Fabio Paim, excompañero de Ronaldo en la Academia del Sporting, recuerda los duros inicios del ahora jugador del Al-Nassr "Recogíamos las hamburguesas que ya nadie quería para vender y comíamos las sobras que iban a tirar ", detalla el exjugador portugués

Cristiano Ronaldo vive un retiro millonario en Arabia Saudí a cambio de 200 millones de euros por temporada. El delantero portugués nada en la abundancia y tiene el futuro más que asegurado después de una exitosa trayectoria.

Pero sus inicios en Madeira fueron muy humildes nacido en una familia de pocos recursos. Fueron años complicados en los que el internacional portugués tenía que casi sobrevivir mientras intentaba abrirse paso en el fútbol.

Fabio Paim, uno de los compañeros que tuvo en la academia del Sporting de Portugal, también despuntaba como él, aunque no tuvo ni por asomo el mismo éxito. Pero compartieron muchas cosas mientras luchaban por sus sueños: "Cuando jugábamos en el Sporting y vivíamos en la academia, vivíamos en el estadio. Por la noche íbamos al McDonald’s a recoger las hamburguesas que ya nadie quería y que no estaban buenas para vender. Estábamos allí todas las noches para coger las hamburguesas, comíamos las sobras que iban a tirar. El Sporting lo sabía. No es como hoy en día. Nos permitían salir", explicó en una entrevista en The Sun.

"Éramos amigos. No puedo decir mejores amigos pero éramos amigos. Pasé vacaciones con él. Una fue en Brasil, fue mi primera vez en Brasil, antes de la Eurocopa de 2004. Era la primera Eurocopa de Cristiano con la selección absoluta de Portugal y antes nos fuimos de vacaciones.

"La primera vez que conocí a Cristiano tenía ocho años, era nuevo en el Sporting y fuimos a un torneo en Madeira. Pasamos buenos momentos juntos, momentos realmente buenos. El fútbol no era tan serio en aquella época para nosotros. Podíamos disfrutar de ser niños. Siempre recuerdo a Ronaldo como un gran trabajador, realmente comprometido y alguien que quería ser el mejor. Él siempre ha sido así, enfadado cuando perdía. Ese esfuerzo le ha llevado hasta donde está ahora", admitió Paim.

Paim siempre ha valorado el espíritu de superación de CR7: "Incluso hoy en día no necesita jugar, pero quiere ser el mejor. Ha ganado todo lo que pudo, ya no queda nada. Pero es resultado de ese esfuerzo cuando éramos niños. Ni siquiera él sabía que llegaría donde está ahora. Yo creía que iba a ser alguien en el fútbol, un buen jugador, pero ¿al nivel que alcanzó? En ese momento, no".

Paim y Ronaldo se separaron cuando este fichó por el Manchester United en 2003. Y Paim recuerda con arrobo lo que Ronaldo le dijo a sir Alex Ferguson: "Si crees que yo soy bueno, espera a ver a Fabio Paim".

Pero la carrera de Paim no cuajó. Tras formarse en el club luso, fue cedido al Chelsea en la temporada 2008-2009 y después estuvo en muchos clubs sin gran relevancia hasta que terminó retirándose en 2021 en el fútbol polaco: "Lamento algunas de las decisiones que he tomado, pero conociéndome como me conozco, era imposible estar al nivel de Cristiano. Pero sí en ese momento yo era mejor que Cristiano. ¡Debería darme uno de sus Balones de Oro!".