Mascherano sobre Messi: "Es el jugador más grande que han podido ver mis ojos"

Javier Mascherano tuvo buenas palabras hacia Pep Guardiola, Xavi Hernandez y Leo Messi en una entrevista Tiene en mente dejar su huella en el mundo de los banquillos, enfocado en su desarrollo como entrenador

Javier Mascherano, antiguo jugador del FC Barcelona, se embarca en su nueva aventura como entrenador. Durante su carrera futbolística ha tenido la suerte de aprender de algunos de los mejores técnicos como Benítez, Guardiola, Luis Enrique y Sabella. Ahora, tiene en mente dejar su huella en el mundo de los banquillos y, quién sabe, tal vez en el futuro lo veamos entrenar en España. Por ahora, está enfocado en su desarrollo como técnico en las selecciones juveniles de Argentina.

A pesar de su nueva faceta como entrenador, Mascherano sigue manteniendo su estrecha relación con Guardiola y Messi. Recientemente, estuvo presente en el LaLiga Summer Tour en San Francisco y aprovechó para ofrecer una entrevista exclusiva a nuestros compañeros del diario MARCA. El exazulgrana comparte su visión y experiencias, y se muestra entusiasmado por lo que depara su futuro como entrenador.

"He tenido la suerte de tener muy buenos entrenadores y muchos de ellos con una manera diferente de ver y de pensar el fútbol. Lo que he tratado es agarrar de todos las ideas que uno compartía y tratar de generar una propia. Está claro que mi etapa en el Barcelona a mí me ha marcado mucho a la hora del protagonismo de un equipo, de ir en busca del partido, de mirar la portería rival. Todo eso uno trata de transmitirlo. A mí en este momento me toca trabajar en las selecciones juveniles en Argentina y también esa idea va de la mano con lo que pretendemos en selecciones juveniles. Tratar de dar libertad al jugador, que el jugador como está en plena etapa de formación sienta esa tranquilidad de poder jugar y expresarse de la mejor manera para sacar su máximo potencial", expresa el futbolista sobre su visión de juego como técnico.

"Siempre digo lo mismo, Pep es el mejor entrenador que muchos de nosotros hemos tenido, pero intentar copiarle sería una locura. Es un entrenador que ha influido en el fútbol de una manera extraordinaria, ha influido en muchos de sus jugadores. Claramente hay cosas que uno intenta ver y en lo posible no te digo copiarlo pero sí asimilarlo porque es un entrenador que en los últimos años sigue teniendo influencia sobre el fútbol con cosas que le vemos hacer a sus equipos. Pero siempre adaptándote a la realidad que tiene uno", explicó sobre la confusión con el 'Guardiolismo' y añadió que le gusta que "un equipo pueda tener el control del partido y si es a través de la posesión y de jugar en campo rival, mucho mejor".

En la entrevista para MARCA también tuvo tiempo para hablar sobre excompañeros como Xavi, ahora técnico del Barça, y también sobre su compatriota, amigo y también excompañero Leo Messi.

Sobre Xavi valora el trabajo realizado en un momento complicado para el club azulgrana. "Creo que ha sido muy bueno. Llegó en un momento difícil, era un equipo que venía golpeado, que tuvo que volver a reconstruir un poco a partir de la temporada pasada, cuando tuvo la oportunidad de poder fichar y empezar de cero la temporada. El hecho de haber podido ganar LaLiga es un impulso para seguir construyendo sobre eso".

Sobre Leo dedicó unas bonitas palabras y fue contundente a la hora de zanjar los debates sobre quién es el mejor. "Siempre he dicho que a los jugadores normalmente el juego nos controla, el juego nos pone a prueba. En el caso de Leo, él pone a prueba al juego. Él controla todo lo que pasa dentro de una cancha y por eso a mi manera de ver, o de lo que he visto yo es el jugador más grande que han podido ver mis ojos", explicó Mascherano.

"Después de lo que ha pasado con Argentina en el Mundial y lo que él ha conseguido durante el Mundial, ya ha zanjado cualquier debate, de los pocos que quedaban. La realidad es que ahora se le ve disfrutando ampliamente de todo lo que le pasa", zanjó el 'Jefecito'.