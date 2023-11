Marc Overmars, suspendido un año por acoso sexual a empleadas del Ajax

Según informa The Athletic, Marc Overmars ha sido suspendido de las actividades futbolísticas en los Países Bajos durante un año Overmars, que había sido director de fútbol del Ajax, dejó el club holandés en febrero del año pasado por una “serie de mensajes inapropiados enviados a varias compañeras femeninas”

Marc Overmars, que había sido director deportivo del Ajax, ha sido suspendido de las actividades futbolísticas en los Países Bajos durante un año tras enviar mensajes inapropiados a sus compañeras. El Instituut Sportrechtspraak (ISR), el comité disciplinario holandés para las federaciones deportivas, confirmó a The Athletic que había dictaminado que a Overmars se le prohibiría ocupar cualquier cargo dentro de una organización afiliada a la Asociación Holandesa de Fútbol por un período obligatorio de dos años, uno de los cuales es suspendido.

Overmars dimitió de su puesto en el Ajax en 2022

Overmars, que había sido director de fútbol del Ajax, dejó el club holandés en febrero del año pasado cuándo se destapó el escándalo al admitir haber enviado fotos a algunas compañeras. El jugador de 50 años, que jugó en el Ajax, el Arsenal, el Barcelona y los Países Bajos durante su carrera como jugador, se disculpó y dijo en ese momento que estaba "avergonzado" de su comportamiento "inaceptable".

Arsenal legend Marc Overmars hit with a one-year BAN from Dutch football after admitting to sending inappropriate messages to female colleagues 🚨https://t.co/axhNUR99oJ — Mail Sport (@MailSport) 17 de noviembre de 2023

Overmars, al anunciar su salida del Ajax el año pasado, dijo: "Estoy avergonzado. La semana pasada me encontré con informes sobre mi comportamiento. Y cómo esto les ha parecido a otros".

El técnico holandés, ante la oleada de críticas, se disculpó: "Desafortunadamente, no me di cuenta de que estaba cruzando la línea con esto, pero eso me quedó claro en los últimos días. De repente sentí una presión enorme. Pido disculpas". Continuó: 'Sin duda, para alguien en mi posición, este comportamiento es inaceptable. Ahora veo eso también. Pero es demasiado tarde. No veo otra opción que dejar el Ajax.

El Ajax respondió de forma contundente afirmando que los mensajes no fueron "puntuales" sino que "se produjeron durante un período prolongado de tiempo". Sin embargo, a pesar de ello, Overmars fue nombrado un mes más tarde director técnico del club belga Amberes.

❌✋CASTIGADO POR ENVIAR MENSAJES SEXUALES A EMPLEADAS DEL AJAX



Marc Overmars fue sancionado por sus acciones durante su gestión como director deportivo del club; declaró tener “vergüenza” de su comportamiento...#CentralFOX https://t.co/r9NCdjIOk1 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 16 de noviembre de 2023

Podrá seguir siendo el director deportivo del Amberes

Tal y como informa The Athletic, el Tribunal Deportivo Holandés (ISR) ha ordenado a Overmars que se abstenga de "ejercer cualquier función" con cualquier organización afiliada a la FA holandesa durante un período de dos años, uno de los cuales está suspendido. Sin embargo, la sanción no afectará su puesto en el Royal Antwerp belga, al que se incorporó un mes después de su marcha del Ajax. Su club no se ha pronunciado todavía al respecto.

Sin embargo, la ISR ha afirmado que la suspensión podría presentarse ante el organismo rector mundial, la FIFA, para una revisión adicional.