Manel Royo: "En España se olvidan de que los futbolistas también somos personas"

El futbolista del Almere City FC y ex de Espanyol y Villarreal atendió a SPORT después de la consecución del histórico ascenso de su equipo a la Eredivisie "Hace cosa de un año, jugar en Primera era un sueño imposible", asegura el lateral de Alcanar

Lejos de nuestro fútbol hay jugadores que se lanzan a la aventura en el extranjero, mucho más allá de las cinco grandes ligas. Manel Royo (Alcanar, 1994), decidió probar suerte en el fútbol neerlandés y encontró una mina de oro en Almere, una ciudad a 20 km de Ámsterdam. Llegó en verano de 2022 en medio de un mar de dudas, y un año después ha sido pieza clave en el primer ascenso de la historia del club a la Eredivisie.

Manel Royo es uno de los tres nombres del 'Spanish Almere' junto a Álvaro Peña (Bilbao, 1991) y Pascu (Santa Pola, 2003). Royo, a sus 29 años, es un trotamundos del fútbol. Tuvo un breve paso por la Nike Academy de Inglaterra y probó suerte en el Teplice de la liga checa.

Las cosas no le fueron bien en el extranjero, pero decidió darse una tercera oportunidad. Pocos se atreven a intentarlo después de caer más de una vez. Manel se subió a un avión directo a Almere que le cambió la vida. Todavía sin acabar de digerir el ascenso soñado a Eredivisie, se sienta con SPORT para hablar de todo.

P: ¿Ya estás de vuelta a casa?

R: Sí. Necesitaré dormir, han sido dos noches duras. No te diré que hemos hecho la de Jack Grealish, pero sí algo parecido.

¿Cómo has vivido toda la celebración del ascenso?

Muy bien. Lo más bonito de todo ha sido ver el crecimiento del club. El Almere quedó de los últimos el año pasado, y aunque había un poco de escepticismo la gente fue creyendo hasta conseguir el ascenso. De las 2.000 personas que venían al principio al estadio ayer tuvimos una fiesta de celebración con más de 10.000. Hemos creado algo. Almere es una ciudad muy grande donde todo el mundo es del Ajax.

"El estadio del Ajax está a 20 minutos de mi casa"

No debe ser fácil competir con eso.

Es como Badalona con Barcelona. La gente que nació primero en Almere tienen máximo 43 años ahora, y todos los demás vinieron de Ámsterdam. El estadio del Ajax está a 20 minutos de mi casa. Es muy fácil ir a ver al Ajax, pero es verdad que ahora hemos plantado una semilla y la gente se ha enganchado.

¿Cómo ha sido ese proceso?

Lo comparo un poco con el Villarreal en España. El Almere es un equipo creado en 2001, con poca historia. Lo compró una familia muy rica en Holanda, los Kronenberg, y poco a poco han ido invirtiendo. Tenemos unas instalaciones de primer nivel. En la ciudad deportiva hay tres campos de césped natural sólo para el primer equipo, además del estadio.

"Se han suspendido muchos partidos por el lanzamiento de objetos al campo"

¿Tiene algo que ver a lo que has visto en España?

Me cuesta mucho compararlo. Hay muy pocos equipos con estas instalaciones. En el Espanyol a veces cogíamos un campo del primer equipo pero no había más. El hecho de poner esta semilla para nuestro ascenso a Primera repercute en que se acelere este proceso. Ahora se trabajará en ampliar el aforo del estadio.

Habrá que solucionar lo de vuestra grada donde coinciden aficiones locales y visitantes...

Sí, seguro. Ahora están separados por una verja y por la policía y no hay asientos, nuestros radicales están de pie. Doblarán la capacidad del estadio, y seguro que lo harán de otra manera. Los aficionados radicales en Holanda lo son mucho más que en España. Incluso en Segunda se han suspendido muchos partidos por el lanzamiento de cervezas y objetos al campo.

Manel Royo, en la celebración del ascenso | Manel Royo

Estuviste en el filial del Espanyol y pasaste muchos años en equipos en Segunda B y Tercera. ¿Cómo te llega la oferta del Almere?

Yo tuve dos experiencias anteriormente fuera que no fueron nada fácil ni a nivel deportivo ni a nivel de vida. Era un poco escéptico en salir otra vez. El club me contactó a mí directamente, algo muy difícil que pase en el fútbol hoy en día. Tenía la oportunidad de seguir en Primera RFEF pero decidí arriesgar y volver a salir.

Y acabó saliendo bien.

Sí, claro. Me arriesgué, y pasé de bajar a Segunda RFEF a subir a la Eredivisie con un año de diferencia. El fútbol es una montaña rusa que te da estas sorpresas. Me ayudó mucho que me llamara directamente el entrenador del Almere. Ahí había ya un español que había firmado un mes antes que yo, Pascu. Eso me dio cierta confianza.

Él venía de una situación parecida a la tuya.

Hemos tenido mucha suerte. El día a día en el club es en inglés, lo que facilita mucho nuestra integración, y el segundo entrenador habla español. Desde el club nos han dado todo lo que nos ha hecho falta para que nos sintamos como en casa. El hecho de ser tres españoles siempre ayuda, y hemos creado una comunidad que perdurará a lo largo de los años.

Álvaro Peña, Pascu y Manel Royo, los tres españoles del Almere | Manel Royo

Tienes contrato hasta 2024. ¿Te gustaría seguir más años en el club?

Los tres españoles firmamos dos años. Yo firmé dos, y obviamente cuando se produce un ascenso todo el mundo quiere seguir. Los tres hemos jugado muchos minutos. Siempre suenan cosas, pero también es gratificante jugar por aquello que te has ganado. Hace cosa de un año, jugar en primera con el Almere era un sueño imposible.

"En España se olvidan de que los jugadores también son personas"

¿Has notado mucha diferencia entre la inversión en categorías inferiores en Holanda respecto a España?

Sí, mucha. La segunda división de Países Bajos es durísima, y cuando empieza hay sobre el papel 8 u 9 equipos con la obligación de subir. No les vale otra cosa. En España cuesta mucho encontrar en Segunda División estadios con 20.000 personas si no son de un equipo grande. Aquí pasa mucho, incluso en Segunda. En Holanda dan más tiempo a los proyectos, no lo queman todo tan rápido como en España. Buscan el crecimiento del jugador de forma integral y escuchar al futbolista.

¿Te sientes mejor como profesional ganando menos?

Sí, comparado desde donde yo vengo. En España aplican el 'le pagamos tanto y este tiene que rendir', y se olvidan de que los jugadores también son personas. En cambio en Holanda no escatimarán en este crecimiento integral por pagarte más. Físicamente también se trabaja mucho más que en España. Y todo se traduce en el campo.

Manel Royo, jugador del Almere City FC | @AlmereCityFC

Esa inversión también hace sentir más cómodos a los jugadores que llegáis de fuera.

Totalmente. También nosotros llegamos con esa responsabilidad, porque cuando eres de fuera sientes que tienes que cumplir con unas expectativas. Los españoles sabíamos a lo que íbamos, y el hecho de haber conseguido el ascenso nos llena de alegría. En este playoff nos hemos abrazado como nunca.

De cara a la temporada que viene. ¿Os veis capaces de competir en Primera?

Estamos preparados. Hemos seguido un plan durante toda la liga. Hemos recibido muchos elogios por nuestro juego combinativo y hemos seguido nuestro plan hasta el final. El entrenador nos llamaba los 'caballos negros', porque dice que representa a aquel equipo que tenía la capacidad para conseguir algo grande pero la gente no lo veía. Ayer en la celebración apareció con una careta de un caballo negro. Siguiendo este plan podemos competir disfrutando.

¿También contra los gigantes?

Bueno... Feyenoord, AZ, PSV y Ajax sí que son equipos que están un nivel por encima y tendremos que adaptarnos. Somos un equipo que puede competir perfectamente y hacerlo con un juego alegre.